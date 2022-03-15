BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLALARIN BAHÇESİNDE DEV YARIKLAR OLUŞTURAN İNŞAATA DURDURMA KARARI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de, 25 yıl önce yapılan sitenin hemen yanında başlatılan inşaat nedeniyle 15 milyon lira değerindeki villalardan bazılarının bahçesindeki toprak istinat duvarıyla birlikte kaymaya başlamış ve dev yarıklar oluşmuştu. Site yönetimi ve sakinlerinin konuyu mahkemeye taşımasının ardından inşaat mahkeme kararıyla durduruldu.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde 25 yıl önce yapılan site içindeki villalardan bazıları son günlerde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İzmir merkezli bir inşaat firmasının lüks sitenin hemen yanında yapımına başladığı inşaat nedeniyle 15 milyon lira değerindeki villalardan bazılarının bahçesindeki toprak istinat duvarıyla birlikte kaymaya başladı. Sitede dev yarıklar oluşurken villalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Site yönetimi ve site sakinleri tarafından konunun mahkemeye taşınmasının ardından mahkeme inşaatın durdurulmasına karar verdi.

Site yönetimince yapılan yazılı açıklamada, Büyükçekmece'de Folkart tarafından başlatılan 'Nefes İstanbul' projesi ile ilgili olarak önlem alınmadan yapılan yanlış hafriyat dolayısıyla, site istinat duvarlarımızın zarar görüp yıkılmasına sebep olmuş ve site yönetimi olarak verilen zararın telafisi için işlem başlatılarak konu mahkemeye taşınmıştır. Sitemiz ve sitemize ait istinat duvarları 25 yıl önce 'Fore Kazık' üzerine perde betondan imal edilmiş ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Ancak ilgili inşaat şirketi, kendi inşaatını yaparken inşaat tekniğine uygun hiçbir önlem almadan mevcut 'fore kazık' üst bağlantı seviyesinden dört beş metre aşağıya inmek suretiyle hafriyat yaparak kazıkların etrafını boşaltmış, bu nedenle perde beton duvarların çökmesine sebebiyet vermiştir. Ancak ilgili şirket 25 yıldır bütün iklim koşullarına rağmen sağlam olarak duran istinat duvarlarının kardan dolayı ve sağlam olmadığından bahisle yıkıldığını iddia ederek birçok ev sahibinin mağduriyetine sebep olmuştur. Bu durum karşısında gerek Site yönetimi gerekse zarar gören site sakinleri tarafından konu mahkemeye intikal ettirilmiş ve ilgili mahkemede inşaatın durdurulmasına karar vermiştir. Sitemiz istinat duvarları incelendiğinde görüleceği üzere ilgili inşaat şirketi numune olarak yapmış olduğu evin imalatı esnasında gerekli önlemleri almış ve inşaat tekniğine uygun olarak istinat duvarının çok küçük bir bölümünü 'fore kazık' sistemi ile tahkim etmiştir. Ancak inşaatın sonraki aşamalarında bahse konu önlem ve tahkimatları ihmal etmiş ve kazık sistemi yapmadan inşaatı sürdürmüştür. Bu ihmal sonucunda siteye ait 6 adet evde hasara sebebiyet vererek mağduriyete yol açmıştır. Bütün bu konular ilgili Büyükçekmece Belediyesi, Kaymakamlığı, Valilik ve İBB'ye gerekli başvurular yapılarak konu intikal ettirilmiştir. Sitemiz Sakinleri bir an önce kamu kuruluşlarının harekete geçerek 'Folkart Nefes İstanbul' projesinin pervasızca hareket etmesine engel olunmasını ve zarar verdiği istinat duvarının inşaat tekniğine uygun olarak yapılmasını önemle talep ediyoruz. ifadelerine yer verdi.