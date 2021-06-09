Büyükçekmece'deki "seçmen usulsüzlüğü" davasında müştekiler dinlendi - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, dinlenen müştekiler şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi alınan müşteki Murat Haydar, "Hasan Akgün Büyükçekmece belediye başkanı olması nedeniyle tanırım. Diğer sanıkları tanımam. 26 Kasım tarihinde ilçe nüfus müdürlüğüne gitmedim. Söz konusu adreste ikamet etmedim. Gösterilen belgelerde ki imzalar bana ait değildir. Olay nedeniyle şikayetçi değilim" dedi. Diğer bir müşteki Sinan Uğur Yılmaz, "Hasan Akgün'ü belediye başkanı olduğu için tanırım. Söz konusu adreste ikamet etmedim. Adresin beyanı için nüfus müdürlüğüne gitmedim. Belgedeki imzalar bana ait değildir" dedi. Diğer 5 müşteki de Hasan Akgün'ü belediye başkanı olması sebebiyle tanıdıklarını, şikayetçi olmadıklarını belirterek benzer ifadelerde kullandı. Mahkeme heyeti kendilerine davetiye tebliğ edilemeyen suçtan zarar gören müştekilerin yeniden davetiye çıkarılmasına ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede, 33 adresten 23'ünün arsa, 2'sinin çocuk parkı, birinin anaokulu, birinin hafriyat çalışması yapılan alan, birinin ahır, ikisinin TIR garajı, ikisinin iş yeri, birinin ise sokaktan girişi bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır." bilgisi yer alıyor. İddianamede, sanık Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı , Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran 'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, 7 sanığın da kooperatifte çalıştıkları, bu kooperatifte çalışan bazı bilgi ve talepleri dışında kimlik bilgilerini aldıkları ve Samanlı'ya ilettikleri bildiriliyor. İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi , Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan , Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesini sahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

- İstanbul