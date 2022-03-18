Son dakika haberleri: Büyükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin dava yeniden görülüyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada beraat eden 9 sanığın, haklarındaki kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce (istinaf) bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve müştekiler katılmazken bazı sanık avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararını okudu.

Başkan, başka suçtan tutuklanan sanık Orhan Ünğan'ın, cezaevinde Kovid-19 olduğundan hazır edilemediğini ve müşteki Naji Sharifi Zindashti adına çıkartılan davetiyenin tebliğinin iade olduğunu belirtti.

Duruşmaya katılan sanık avukatları, mahkemenin kararında direnmesini ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve gelmeyen sanıklara davetiye çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te trafik ışıklarında duran Devrim Öztunç'un kullandığı ve Arzu Sharifi Zindashti'nin de içinde bulunduğu aracın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar tarafından çapraz ateşe tutulduğu, Öztunç ile Zindashti'nin öldüğü belirtiliyor.

İddianamede, Pakistan'dan Belçika'ya sefer yapan gemideki 2,1 ton eroinin Yunanistan açıklarında ele geçirildiği, gemide bulunan ve şüpheli Orhan Ünğan'ın "adamları" Metin Sevimli ve Serhan Başkale'nin Yunan makamlarınca tutuklandığı ifade ediliyor.

Bu olaydan sonra uyuşturucu organizasyonu yapan sahte Pakistan pasaportlu İranlı Shahid Ahmed'in İstanbul'a gelerek Naji Sharifi Zindashti ile görüştüğü, ele geçirilen eroinin 1 tonunun hala Yunanistan'da bir depoda saklı olduğunu ve yasa dışı yollardan İran'a gönderilmesini istediğini söylediği aktarılan iddianamede, eroinin taşınması olayında Zindashti'nin kendilerine yardımcı olamayacağını söylediği, bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra Yunanistan'da depoda saklanan uyuşturucunun polislerce yakalandığı anlatılıyor.

İddianamede, uyuşturucunun gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Çetin Koç ve İlhan Ünğan'ın uyuşturucunun yakalanmasından Naji Sharifi Zindashti'yi sorumlu tuttukları ve aralarında husumet oluştuğu kaydediliyor.

Sanıklar Orhan ve İlhan Ünğan'ın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'a, Zindashti'nin ortadan kaldırılması talimatı verdikleri anlatılan iddianamede, sanık Hacı Osman Sezen'in olaydan sonra çevresine yanlış iş yaptıklarını, asıl hedefin İranlı Naji Sharifi Zindashti olduğunu ancak kızı ve araç sürücüsünün öldürüldüğünü, Orhan Ünğan'ın olayı duyduktan sonra kendisine "Bir temizliği halledemediniz." diye mesaj gönderdiğini anlattığı belirtiliyor.

Cinayeti işledikleri belirtilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın 22 Aralık 2014'te öldürüldüğü aktarılan iddianamede, sanıklar Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Sarmusak, Aslan ve Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari hakkında ikişer kez "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar, Orhan ve İlhan Ünğan hakkında da ikişer kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Davada 9 beraat, bir düşme kararı verilmişti

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2019'da davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, 7 Nisan 2019'da Kadıköy'de öldürülen sanık İlhan Ünğan hakkındaki davanın düşürülmesine karar verirken sanıklar Bekir Karçiğa, Savaş Sarmusak, Alı Golzari, Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Aslan ve Sabri Turan ile Hasret Saraçoğlu'nun "iki kez kasten öldürmeye yardım etme" suçunu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine hükmetmişti.

Mahkeme, sanık Orhan Ünğan'ın da "iki kez kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraatine karar vermişti.

İstinafın bozma kararı

Cumhuriyet savcısı ve müştekilerin avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce dosya incelenmişti.

Daire, 22 Aralık 2014'te Küçükçekmece'de Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın lokantada öldürülmesiyle ilgili soruşturma dosyasının şüphelisi Çetin Koç'un Dubai'de öldürülmesine ilişkin herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin belirlenmesi, dava açılmışsa dosyada yer alması gerektiğini kaydetmişti.

Sanık İlhan Ünğan'ın Kadıköy'de öldürülmesi olayı ile bu dava dosyasıyla bağlantılı olarak öldürülen Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya cinayetine ilişkin dosyanın da dava dosyasına eklenmesi gerektiğini belirten Daire, İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasının da eklenmesi gerektiğine karar vermişti.

Dosyalardaki kanıtların birlikte değerlendirilmesinin gerektiğini vurgulayan Daire, dosyalar birlikte ele alındığında sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesinin gerektiği düşünülmeyerek eksik kovuşturmayla hüküm kurulduğunu belirtmişti.

İstinaf, usul ve yasaya aykırı olan hükme ilişkin itirazları yerinde görerek kararı bozmuştu.