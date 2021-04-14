Son dakika haberleri... Büyükçekmece'nin kentsel dönüşümüne Bahaş imzası - Son Dakika

Hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projeleri ile dikkati çeken Bahaş Holding, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün önderliğinde bölgede başlatılan toplu kentsel dönüşüm hareketinde önemli bir rol üstlendi.

Bahaş Holding açıklamasına göre, Bahaş Holding Büyükçekmece'de 750 milyon TL'lik yatırımla 800 riskli konutu içeren, yaklaşık 65 bin metrekarelik alanın dönüşümüne başladı. Toplam 1450 konut, 50 ticari alandan oluşan, 8 etapta tamamlanacak Hilal Hill projesinin ilk etabında satışlar başlıyor.

Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında geliştirilen projenin ilk etabı, 6 bin 801 metrekarelik arazi üzerinde, yüzde 65'i yeşil alana sahip 5 katlı 10 bloktan oluşacak. Projenin ilk etabında 2+1, 3+1, 4+2, 5+2, 6+2 büyüklükte 110 daire, 800 metrekarelik ticari alan yer alacak.

Geniş yeşil alanı, depreme karşı güvenli yapısı, sosyal olanakları ve lüks donanıma sahip daireleri ile yatırımcıları sağlık ve güvenlik temalı üst düzey yaşam alanıyla buluşturmaya hazırlanan projede daire fiyatları, 800 bin TL'den başlıyor.

Büyükçekmece olası depreme karşı korunacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yılın başında başlattığı kentsel dönüşüm atağında kısa sürede önemli bir mesafe kat eden Bahaş Holding, Büyükçekmece'de Belediye Başkanı Hasan Akgün önderliğinde başlatılan toplu kentsel dönüşüm hareketine sektördeki köklü deneyimi ve donanımıyla ile yön veriyor.

Bölgedeki toplu kentsel dönüşüm hareketinde adeta tek başına ilerleyen holding, yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip riskli binaları dönüştürerek Büyükçekmece'yi olası depreme karşı korumayı hedefliyor.

Bölgeyi adeta yeniden inşa etmeyi planlayan Bahaş Holding, depreme dayanıklı, geniş yeşil alanı ve sosyal olanakları bulunan, lüks konutlardan oluşan projeler üreterek bölge insanını sağlıklı, kaliteli, güvenli ve üst düzey bir yaşamla buluşturmaya hazırlanıyor.

Büyükçekmece'nin ruhunu yansıtıyor

1450 konut 50 ticari alandan oluşacak Hilal Hill Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi, tüm Türkiye'ye rol-model olabilecek modern bir yapılaşma örneği sunuyor.

Bölgenin mimari özelliklerini yansıtan dokusuyla Büyükçekmece'nin ruhunu yaşatan proje, bölgedeki yapılarla uyumlu dış cephesi beyaz ve çatı renkleri yeşil veya mavi olacak konutlardan meydana geliyor.

Büyükçekmece'de yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alana yayılan projenin ilk etabının yüzde 65'i yeşil alandan oluşuyor. 5 katlı 10 bloktan oluşan proje; az katlı yeşili bol ferah daireler ile deniz manzaralı üst dubleks daireleri içeriyor.

Büyükçekmece'de yatay mimarinin en güzel örneğini sunan proje, üst düzey yaşam olanakları sunan en yeni teknolojilere sahip, yaşanabilir, ferah, balkonlu, teraslı, bahçeli daireleriyle izole yaşam konseptini yeniden tanımlıyor.

Lokasyon- sosyal donatı olanakları

Proje, merkezi lokasyonu ve sosyal donatılarıyla da izole yaşam konseptini tamamlıyor. Eski mahalle ruhunu bugüne kazandıran proje, geçmişin nostaljik dokusuyla bugünün modern tasarımını bir araya getiriyor.

Proje, Bahaş Holding'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi için planladığı taahhüt projesi olan, Avrupa'nın düzenlenmiş en uzun sahili olma unvanına sahip, 16 kilometrelik Büyükçekmece sahiline yakın bir konumda yer alıyor. Okullar bölgesinde yer alan proje ayrıca; marinaya, Beykent Üniversitesi'ne, civardaki özel ve devlet hastaneleri ile alışveriş merkezlerine yakın mesafede yer alıyor.

"Toplu kentsel dönüşüm ile harekete geçmeyi başardık"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Büyükçekmece'nin, yapı stokunda yer alan riskli binaları nedeniyle her zaman ilgilerini çektiğini belirterek, "Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün önderliğinde başlatılan toplu kentsel dönüşüm ile harekete geçmeyi başardık. Bahaş Holding olarak, Fkg İnşaat ve Stta İnşaat ile birlikte hareket ederek 750 milyon TL'lik yatırımla, ilk etapta yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip Hilal 86 Siteleri'nin dönüşümüne imza atacağız. Bölgede geliştireceğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle depreme karşı son derece güvenli, sağlık temalı, geniş yeşil alana ve sosyal olanaklara sahip lüks projeler geliştireceğiz." bilgilerini verdi.