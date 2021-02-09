Son dakika haberleri... Büyükelçi'den anlamlı davranış - Son Dakika

Son dakika haberleri... Büyükelçi'den anlamlı davranış

09.02.2021 14:34

Son dakika haberleri: - Büyükelçi'den anlamlı davranış Ülkesindeki patlamada ölen Türk mühendisin mezarını ziyaret etti Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizci Hassen, ülkesinin başkenti Colombo'da bombalı terör saldırısında şehit düşen Yiğit Ali Çavuş'un mezarını ziyaret...

- Büyükelçi'den anlamlı davranış

Ülkesindeki patlamada ölen Türk mühendisin mezarını ziyaret etti

ADIYAMAN - Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizci Hassen, ülkesinin başkenti Colombo'da bombalı terör saldırısında şehit düşen Yiğit Ali Çavuş'un mezarını ziyaret ederek, çiçek bırakıp dua etti.

2019 yılında Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bombalı terör saldırısında, Türk inşaat firmasının çalışanı İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi şehit düşmüştü. Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizci Hassen, eşi Husna ve oğlu Rageep Hassen ile birlikte Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Belediyesi Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret eden Büyükelçi Hassen, Şehit Yiğit Ali Çavuş'un kabrine çiçek bıraktı. Burada dua okuyan Büyükelçi, cami imamının Yasin'i Şerif okumasının ardından buradan ayrıldı.

Ziyarete ilişkin mezarlıkta gazetecilere açıklamada bulunan Büyükelçi Hassen, "Yiğit Ali Çavuş'un mezarını ziyaret etmek üzere Adıyaman'a geldiğimiz için çok mutlu olduk. Özellikle Sri Lanka halkı olarak bir yazılı açıklamadan öte buraya gelerek, kardeşimizin kabrini ziyarete ederek onun kabri başında dua okumak istedik. 2009 Yılında atandığım Türkiye'ye uzun süredir görev yapıyorum. 2019 yılında yaşanan terör saldırısının olmasını elbette hiç kimse istemezdi. Adıyamanlı iki şehit kardeşimizin kabrini, ailesini ziyaret etmek bizler için büyük bir onurdur. Rabbim bir daha insanlara böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Oldukça duygusal bir an yaşadıklarını ifade eden şehit Yiğit Ali Çavuş'un yakını Ali Turhan ise, "Büyükelçi ve ailesinin Adıyaman'a gelmeleri bizleri onurlandı, gururlandırdı. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi. Mezarlık ziyaretinin ardından şehidin çalıştığı firma tarafından Adıyaman'a yapılan Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Hassen, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ikamet eden diğer şehit Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin kabrini ve ailesini ziyaret etmek için ilçeye hareket etti.

Son dakika haberleri... Büyükelçi'den anlamlı davranış
Son dakika haberleri... Büyükelçi'den anlamlı davranış
Son dakika haberleri... Büyükelçi'den anlamlı davranış
Son dakika haberleri... Büyükelçi'den anlamlı davranış

Yiğit Ali, Büyükelçi, Çavuş, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri... Büyükelçi'den anlamlı davranış - Son Dakika


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