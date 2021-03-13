Son dakika haberleri! Büyükkılıç: "Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Büyükkılıç: "Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz"

13.03.2021 13:00
Son dakika haberleri! Büyükkılıç:

Son dakika gündem haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 pandemisine karşı yürütülen mücadelede sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

" Doktor bir belediye başkanı olarak, öncelikle görevini layığıyla yapan meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Özellikle pandemi döneminde gördük ki, salgının kontrol altına alınabilmesi ve toplumun en az can kaybı ile bu süreci atlatabilmesi için mücadele eden sağlık çalışanlarımız, kendi sağlıklarını ve yaşamlarını da tehlikeye atarak canla başla mücadele ettiler. Gece gündüz çalışarak, ailelerinden uzak kaldılar. Salgınla mücadelede ön safta yerlerini aldılar. Hepsine tek tek teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Yerel yönetimler olarak bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yanında yer almanın en önemli noktasının maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, " Zor bir süreçten geçiyoruz. Toplum sağlığı için özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek vermek istiyorsak, alınan tüm tedbir ve önlemlere uymak zorundayız. Çünkü bu savaşın kahramanları, biz ne kadar dikkatli olursak, bu savaşı kazanabilirler. Yeni kontrollü normalleşme döneminde önce sağlığımızı düşünerek, sonra da sağlık neferlerimizin verdiği mücadele için sosyal yaşantımızda daha da dikkat edelim. Bu vesileyle sağlıklı bir Türkiye için çalışmış, çaba göstermiş, hayatını kaybetmiş olan sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, insanlığın geleceği için hayatını ortaya koyan sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri! Büyükkılıç: Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Büyükkılıç: 'Salgınla mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz' - Son Dakika


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