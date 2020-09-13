Son dakika haberleri... Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübünde bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "13 Eylül'de sporcularımıza ve teknik ekibimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, testi pozitif çıkan sporcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.