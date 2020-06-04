Son dakika haberleri | Büyükşehir'den 'kontrollü sosyal hayat' uyarısı
Son dakika haberi... Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri korona virüs ile mücadelede geçilen yeni normal sürecinde vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları uyarıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri korona virüs ile mücadelede geçilen yeni normal sürecinde vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları uyarıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında ülkemiz; önemli bir mücadele örneği göstererek süreci en iyi yöneten ülkelerin başında yer aldı. Bu başarının ardından vaka sayılarının çok aza inmesiyle hayat belli kural ve şartlara uyulması koşuluyla normale dönüyor. Fakat bu normal eskisi gibi bir süreç olmayacak, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına azami şekilde uyulması gereken yeni bir normali yaşayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de yeni normalde, vatandaşların rehavete kapılmadan sosyal mesafeyi koruması, maske takması ve temizlik kurallarına uyulması noktasında şehrin her yerinde araçlarla anonslar gerçekleştiriyor ve sürecin doğru yönetilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunuyorlar. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:44 Kaynak: İHA
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