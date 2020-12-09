KASKİ'den şehir hastanesine paket su desteği - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 3 bin paket hazır su desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde Kovid-19 hastalarına 164 bin paket hazır su dağıtan KASKİ, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 3 bin paket su verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, virüsün yayılımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ücretsiz paket su hizmetine devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşa hizmet amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu hastanemizin hayata geçmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği Kayseri Şehir Hastanemizin her zaman yanındayız. Bin 600 yataklı bizler için gurur kaynağı olan ve pandemi döneminde kıymeti daha da çok anlaşılan hastanemize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu kapsamda hastanede Kovid-19 tedavisi gören hastalara KASKİ tarafından el değmeden hazırlanan paket sulardan 3 bin adet daha destekte bulunuyoruz."