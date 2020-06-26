Son dakika haberleri... Büyükşehir, Doğu Gazi Bulvarı'nı yeniliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Büyükşehir, Doğu Gazi Bulvarı'nı yeniliyor

Son dakika güncel haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'daki yoğun mesaisi Doğu Gazi Bulvarı'nda yağmur suyu deşarj hattı yapımıyla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'daki yoğun mesaisi Doğu Gazi Bulvarı'nda yağmur suyu deşarj hattı yapımıyla devam ediyor. Hat çalışması bitirildikten sonra bulvarda sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Beşiktaş gole çok yaklaştı! Net pozisyonda topa dokunamadı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı


Aydın Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu deşarj hattı çalışmalarına yüksek kapasite artışlarıyla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Efeler'deki Doğu Gazi Bulvarı'nda başlattığı çalışmayla aşırı yağışlarda yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçilecek.


Doğu Gazi Bulvarı'nda 210 Sokak ile üniversite yolu ayrımına kadar olan kısımda yağmur suyu hattı yenileme çalışması yapılacak. Mevcuttaki yağmur suyu hattının boruları ve ızgaraları iptal edilerek yeniden daha büyük çaplı borular ve daha geniş ızgaralar kullanılacak. Böylelikle yağmur suyunun daha hızlı deşarj edilmesiyle ihtiyacın daha rahat karşılanması sağlanacak. Vatandaşlar ve bulvar esnafı yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Gazi Bulvarı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Büyükşehir, Doğu Gazi Bulvarı'nı yeniliyor - Son Dakika

Son Dakika

20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:47 Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:30 Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Beşiktaş gole çok yaklaştı! Yıldız futbolcu net pozisyonda topa dokunamadı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
19:56
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 21:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Büyükşehir, Doğu Gazi Bulvarı'nı yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]