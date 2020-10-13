Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor

13.10.2020 15:20
Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangında mahsur kalan yaban tavşanı ile başka bir bölgede ağaçta mahsur kalan kızıl şahini kurtararak yetkililere teslim etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangında mahsur kalan yaban tavşanı ile başka bir bölgede ağaçta mahsur kalan kızıl şahini kurtararak yetkililere teslim etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yaban hayatında zor durumda kalan canlıların da imdadına yetişiyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan geniş arazide ot yangını ihbarı gelmesinin ardından harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekipler, çıkan yangını daha fazla büyümeden söndürürken bu esnasında bölgede bir yaban tavşanının mahsur kaldığını fark etti. Alevlerin arasından kurtarılan tavşan daha sonra Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Öte yandan, çağrı merkezine Uzunharmanlar Mahallesi Hasanköy Caddesi'nde ağaç üzerinde yabani bir kuşun mahsur kaldığı yönünde başka bir ihbar daha geldi. İhbar üzerine çıkış yapan ekipler, olay yerine vardığında sık dikilmiş ağaçlar arasında sıkışarak uçamayan bir kızıl şahinle karşılaştı. Şahini dikkatlice bulunduğu yerden kurtaran itfaiye ekipleri, herhangi bir sağlık probleminin olabileceği ihtimaline karşı gece İtfaiye Merkezinde misafir ettikleri hayvanı sabah Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti. - KONYA

Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor
Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor

Büyükşehir Belediyesi, Karatay, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişiyor - Son Dakika

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