Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yangına termal kamerayla müdahale - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir evde çıkan yangında ortam sıcaklığını ve yangının merkez noktasını termal kamera ile belirleyip kısa sürede müdahalede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla son teknolojik malzemelerle donatılan itfaiye ekipleri, kentteki olaylara anında müdahale ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Uğurevler Mahallesi 279. Sokak'taki bir binanın kömürlüğünde yangın ihbarını aldıktan kısa süre sonra bölgeye gitti.

Çocukların ateşle oynaması sonucu bina kömürlüğünde çıkan yangında ortam sıcaklığını ve yangının merkez noktasını termal kamera ile belirleyen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak, yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile yangın ve diğer olaylara etkili ve güvenli şekilde müdahale ediyor.