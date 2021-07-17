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Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı

17.07.2021 08:46
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 AY ÖNCE YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma ekipleri, Büyükşen çiftinin daha önce aralarındaki mehir nedeniyle tartıştığı oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ı teknik takibe aldı. Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin, komşularından alacağı olan kişilerce adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak bu iddia kapsamında kimliklerini belirlediği Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ı da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.  25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIYapılan soruşturmanın ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda, Büyükşen çiftinin saldırıda sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen ile mehir yüzünden tartışma olan oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır, Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. KİRALIK KATİL HEDEF ŞAŞIRMIŞYapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı. Yapılan sorgulamanın ardından dün saat 23.00 sıralarında Abdullah Başdemir ve Esra Taş, ardından da kuzenler Zeki ve Mustafa Okşen adliyeye sevk edildi.4 KİŞİ TUTUKLANDI4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Büşra Büyükşen'in de bulunduğu 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma, Büyükşen çiftini öldüren kiralık katil oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 'KARDEŞLERİM BU OLAYDA MASUMDUR'

Anne ve babasının katillerinin bulunması için sosyal medya ve televizyon kanallarındaki programlara katılan Büyükşen çiftinin doktor oğlu Osman Büyükşen de gün boyu adliyede olayı yakından takip etti. Büyükşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı

Jandarma, Konya, kar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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