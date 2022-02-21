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Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar

21.02.2022 10:38

Gelen son dakika haberlerine göre Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar Ardahan'ın 124 kilometrekarelik alana yayılan ve yüzeyi buz tutan Çıldır Gölünde kardan 'Eskimo Evi' yapıldı.

Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar

ARDAHAN - Ardahan'ın 124 kilometrekarelik alana yayılan ve yüzeyi buz tutan Çıldır Gölünde kardan 'Eskimo Evi' yapıldı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Atlı kızaklarla tur atılan, eskimo usulü balık avlanan Çıldır Gölü'nde yapılan 'Eskimo evi' turistlerin ilgi odağı oldu.

Murat Gökduman, "Burası Eskimo evlerinin bir örneği ve Çıldır gölü üzerinde yapılmış. Çok keyifli gerçeği yansıtan bir ev, tabi Çıldır Gölü üzerinde olması da ayrı bir güzellik katıyor. Çok keyifli olmuş ve üst kısmı da kale gibi planlanarak yapılmış. Harika bir görsele sahip" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar
Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar
Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar

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Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar Çıldır Gölü'ne gelen turistler buz kütleleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor Çıldır Gölü'ne gelen turistler buz kütleleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor Son dakika haberleri! Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi Son dakika haberleri! Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Buz tutan Çıldır Gölü'ne 'İglo' yaptılar - Son Dakika


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