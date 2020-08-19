Son dakika haberleri: Buzdolabı patladı, evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa dökülerek itfaiyenin çalışmalarını izledi. Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 4. katındaki mutfak bölümünde bulunan buzdolabının patlamasıyla evde yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, mahalle sakinleri de sokağa inerek, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yangın sırasında 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:52

Kaynak: İHA

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