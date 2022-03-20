Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada

20.03.2022 03:49

İSTANBUL'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sürücüler zor durumda kalırken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulansların görüntüleri kameralara yansıdı.

İSTANBUL'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sürücüler zor durumda kalırken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulansların görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürürken, yola çıkan sürücüler  zor anlar yaşadı. Buzlanan yollarda kalan otomobiller, çevredeki vatandaşlardan gelen yardımlarla kurtarıldı. Mecidiyeköy'de yolda kalan bir ambulans, vatandaşların çabası ile çıkarken, sokakta kalan bir başka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan çıkmaya çalıştı.

GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, yokuş aşağı inmeye kalkınca kaza kaçınılmaz oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sürücüleri zor durumda bırakan kar yağışı, gece boyunca sürdü.


Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada
Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada
Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada
YORUMLAR
500
KARLA KAPLI YOLDA KAYAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 4 YARALI KARLA KAPLI YOLDA KAYAN İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 4 YARALI

İstanbul, Otomobil, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 03:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: Buzlu yollarda sürücülerin çilesi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement