Üye Girişi
Son dakika haberleri... Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby, Macron ile görüşmek için Fransa'da - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby, Macron ile görüşmek için Fransa'da

04.07.2021 23:52
Son dakika haberleri... Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby, Macron ile görüşmek için Fransa'da, System.String[]

Son dakika habere göre Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçis Konseyi Başkanı Muhammed Idris Deby Itno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Fransa'ya geldi.

Çad Devlet Başkanı ve Askeri Geçis Konseyi Başkanı Muhammed Idris Deby Itno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için Fransa'ya geldi.

Fransız basınında, ikilinin G5 Sahel gücünün faaliyetleri ve bu kapsamda yapılacak zirveye ilişkin bir araya geleceği, görüşmede Çad'daki siyasi diyalog ve seçimlerin de ele alınacağı kaydedildi.

Diğer yandan Deby Itno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Macron ile ikili ilişkilerin ele alınacağı bir görüşme yapacağını bildirdi.

Elysee Sarayı ziyareti henüz gündeme almadı

Elysee Basın Bürosu'ndan AA muhabirine yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin sadece Fransız haber ajansı AFP'ye basın açıklaması gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Deby ile yarın görüşeceği ve Elysee'nin pazartesi günkü ajandasında buna yer verileceği ifade edildi.

Deby'in Macron ile görüşmesine dair bir bilgiye yer verilmeyen Elysee'nin internet sayfasında, Fransa Cumhurbaşkanı'nın İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile görüşme yapacağı bildirildi.

Çad, Afrika'nın Sahraaltı bölgesinde G5 Sahel gücünün liderliğini yapıyor.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı grup "Çad'da, Değişim ve Uyum Cephesine (FACT)" karşı düzenlenen operasyonda, 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby, Macron ile görüşmek için Fransa'da - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı 23:54 Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak 23:40 İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı 23:18 Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi 22:27 Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı 21:30 Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı 20:44 Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı
Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi 20:09 Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü 18:39 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı         
00:06
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar         
23:25
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi         
22:41
Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı         
22:08
Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu         
20:46
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı         
17:03
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 00:17:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby, Macron ile görüşmek için Fransa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement