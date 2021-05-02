Son dakika haberleri! Çad'da muhalif askeri koalisyon "halkı zorbalıktan kurtarmak için" ilerleyişinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çad'da muhalif askeri koalisyon "halkı zorbalıktan kurtarmak için" ilerleyişinin sürdüğünü açıkladı

02.05.2021 18:33
Son dakika haberleri! Çad'da muhalif askeri koalisyon

Son dakika gündem haberine göre Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno karşıtı kuzeydeki ayrılıkçı grupların oluşturduğu askeri koalisyonun basın müsteşarı İbrahim Ahmed Gucca, "halkı zorbalıktan kurtarmak için kuvvetlerinin düşmanın bilinmeyen noktalarına ilerleyişini sürdürdüğünü ve savaşın henüz bitmediğini" söyledi.

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno karşıtı kuzeydeki ayrılıkçı grupların oluşturduğu askeri koalisyonun basın müsteşarı İbrahim Ahmed Gucca, "halkı zorbalıktan kurtarmak için kuvvetlerinin düşmanın bilinmeyen noktalarına ilerleyişini sürdürdüğünü ve savaşın henüz bitmediğini" söyledi.

Çad'da iktidar karşıtı silahlı muhalif gruplardan Cumhuriyetin Kurtuluşu İçin Askeri Komuta Konseyi (CCMSR) üyesi ve Askeri Koalisyon Basın Müsteşarı Gucca, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Gucca, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) tarafından öldürülmesi öncesinde, nisanın başında Tibesti eyaletine bağlı Braka bölgesinin rejim güçlerinin direnişiyle karşılaşılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Itno'nun 19 Nisan'da öldürülmesinin ardından koalisyon güçlerinin "halkı zorbalıktan kurtarmak" amacıyla başkent Encemine'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü belirten Gucca, "Muhalif güçler, 28 Nisan Çarşamba günü rejim güçlerinin kaçmasının ardından Tibesti eyaletine bağlı Vor bölgesini, ertesi gün de 35 ve 65 numaralı bölgeleri ele geçirdi." dedi.

Gucca, rejim güçleriyle yaşanan çatışmalarda bazı askerlerin alıkonulduğunu, bazı askeri teçhizatın ele geçirildiğini ifade ederek, orduya bağlı askerlerin Çad'ın iç bölgelerine kaçtığını öne sürdü.

Gucca, "Şimdi savaşı değerlendiriyoruz. Kuvvetlerimiz, düşmanın bilinmeyen noktalarına ilerleyişini sürdürüyor, savaş henüz bitmedi." dedi.

Koalisyon ile Itno'yu öldüren FACT arasında düşmanlık olmadığını vurgulayan Gucca, bilinmeyen sebeplerle FACT'ın koalisyona katılmayı reddettiğini söyledi.

Gucca, "Devrimin tek bir liderlik, tek bir ruh ve bir çatı altında olması amacıyla birçok teşebbüste bulunmamıza rağmen FACT, koalisyona katılmayı kabul etmedi." ifadesini kullandı.

Muhalif askeri koalisyondan Deby iktidarına karşı birlik çağrısı

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada da Çad'da "aile hanedanına son vermek ve halkı zorbalıktan kurtarmak" için Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby komutasındaki güçlere şu ana kadar 4 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri koalisyon, Itno ailesinin iktidarı ele geçirmesine şiddetle karşı çıkan cesur Çadlıların yardım çığlıklarını duymaktadır. Milletin tüm güçleriyle tarihte yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Çad halkından sabırlı olmasını istiyoruz. Zafer çok yakındır."

Açıklamada, kapsayıcı ve demokratik alternatif oluşturmak için siyasi ve askeri gruplar ile STK'ler ve muhalefet partilerine birlik olma çağrısı yapıldı.

Çad'daki siyasi kriz

Çad'da hükümet ve orduya karşıya savaşan ve rejimi değiştirmek isteyen askeri koalisyon ve FACT gibi çeşitli gruplar bulunuyor.

Koalisyon, Cumhuriyetin Kurtuluşu İçin Askeri Komuta Konseyi (CCMSR), Çad'da Demokrasi ve Adalet için Ulusal Cephe (FNDJT), Demokrasi ve İlerleme Hareketleri Birliği (UMDD), Değişim için Ulusal Birlik (UNC) ve Çad Rönesans Hareketinden (MRT) oluşuyor.

Çad- Libya sınırında yaşanan gelişmelerin akabinde 31 yıllık Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun öldürülmesiyle FACT, bu gruplar arasında ön plana çıktı.

Muhammed Mehdi Ali tarafından Nisan 2016'da Çad'ın kuzeyinde kurulan FACT, Libya savaşında doğudaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ittifak kurdu.

Öldürülen Cumhurbaşkanı Itno karşıtı muhalefetin öncüsü konumundaki Demokrasi ve Kalkınma Güçleri Birliği'nin (UFDD) liderliğini yürüten Ali, çeşitli fikir ayrılıkları sonrası ayrılarak FACT'ı kurmuş, Libya savaşında tarafsız kalan UFDD içindeki gruplardan CCMSR de bir diğer önemli grup olarak sahneye çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyinde FACT'a karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey, 27 Nisan'da eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çad'da muhalif askeri koalisyon 'halkı zorbalıktan kurtarmak için' ilerleyişinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika


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