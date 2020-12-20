Son dakika haberleri | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

20.12.2020 13:35

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler mesailerine devam ederken kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kentin en işlek bölgeleri Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ve Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol edildi.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması nedeniyle cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşadı.

Polis ekipleri, bazı mahallelerde anons yaparak dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Son dakika haberleri | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika


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