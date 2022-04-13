Son dakika haberleri! Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü

13.04.2022 00:58
Son dakika haberleri! Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Şırnak'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın İdil ilçesi Alanya Caddesi'nde eşiyle birlikte yürüyen Nuri Aslan'a amcasının oğlu E.A. tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan saldırı sonrası yere yığılırken, eşi ve çevredekiler saldırgan E.A'yı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından ağır yaralanan Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. E.A. ise emniyet tarafından gözaltına alındı.

Nuri Aslan, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığına defnedildi. - ŞIRNAK

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Nuri Aslan, Alanya, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü - Son Dakika


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