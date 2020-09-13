Son dakika haber: Çağlayan'daki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

- Çağlayan'daki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan'daki kavgada tetiği çeken kişi silahla birlikte yakalandı

İSTANBUL - Çağlayan Adliyesinde meydana gelen silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ateş eden kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalanırken silahın kuru sıkıdan bozma olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrası Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıkmış ve 5 kişi gözaltına alınmıştı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmış, diğer şüphelilerin yakalanması için harekete geçmişti.

Tetiği çeken şüpheli silahla birlikte yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin devam eden çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahıslardan Kadir Ç. 10 Eylül'de, kargaşa esnasında tetiği çeken kişi olduğu tespit edilen Baran T. ise 11 Eylül'de yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Baran T.'nin Sultangazi'deki iş yerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen silah ve boş şarjör ele geçirildi. Silahın kuru sıkıdan bozma olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ve Baran T., adliyeye sevk edildi.

Adliye önündeki sıcak anlar kamerada

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adliyenin yanında bulunan özel bir otoparkın önünde yürüyen kişilerin üzerine diğer grubun koşarak geldiği, Baran T.'nin de o esnada belinden çıkardığı silaha sarılarak ateş ettiği görüldü. Görüntülerin devamında, iki grup farklı yönlere kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.