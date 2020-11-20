Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı - Son Dakika

Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı

20.11.2020 13:07

Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı Çakarlı maganda soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks minibüsü ile terör estiren şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın Dadaş Aras'ı bıçaklamasına ilişkin yürütülen soruşturma dosyası,...

Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı

Çakarlı maganda soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

İSTANBUL - Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks minibüsü ile terör estiren şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın Dadaş Aras'ı bıçaklamasına ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hadımköy'de 21 Ağustos tarihinde şüpheli Muhammed Enes Uysal, lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesmişti. Polis olduğunu söyleyen şüpheli Muhammed Enes Uysal ile Dadaş Aras arasında tartışma çıkmış, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınmıştı. Tartıştığı Aras'ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçan şüpheli, yakalanarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ndeki nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın dosyası hazırlanan bir fezlekeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Müştekinin çakarlı araç ile durdurulduğu anlatıldı

Müşteki Dadaş Aras'ın 21 Ağustos tarihinde 06 GE 0633 plakalı kamyonuyla saat 16.30 sıralarında Hadımköy'de bulunan bir firmaya ambalaj malzemelerini naklettiğinin anlatıldığı fezlekede, malzemeleri bıraktıktan sonra İstanbul Caddesi'nde seyir halindeyken şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın kullandığı Mercedes Vito marka çakarlı bir araç tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Kendisini 'polisim' diye tanıttığı kaydedildi

Fezlekede, şüphelinin orta şeritte ilerlediği esnada sollama yaptığı, müştekinin kamyonunun arkasından uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle yol istediği, müştekinin yol verdiği, şüphelinin yavaşlattığı aracının megafonundan alenen hakaret edip, 'sağa çek' dediği, şüphelinin aracını daha sonrasında müştekinin aracının önüne kırdığı, araçtan inerek kendisini 'polisim' diye tanıttığı, kimlik istemesi üzerine müştekinin kimlik göstermediği ve 155'i aradığı belirtildi.

Müştekiyi defalarca bıçakladığı vurgulandı

Müştekinin yaşananları cep telefonuyla kaydettiğinin anlatıldığı fezlekede, şüphelinin buna sinirlenerek ele geçirilemeyen tabancasını belinden çıkardığı, müştekiyi ele geçirilemeyen büyük boy avcı bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladığı, toplanan kalabalığın tepki göstermesiyle şüphelinin uzaklaştığı, müştekinin aracını karıştırdığı ve 3 bin lirası ile kimlik kartlarını aldığı, müştekinin ise araçla hastaneye götürüldüğü anlatıldı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu olduğu belirtildi

Fezlekede, şüphelinin olaydan iki gün sonra yakalandığı ve 24 Ağustos tarihinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandığı, 22 Eylül'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kara araçlarını kaçırma ve alıkoyma' suçlarından tahliye edilmesine rağmen 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutukluluğunun devam ettiği belirtildi.

Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği anlatıldı

Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının anlatıldığı fezlekede, şüphelinin suçlamaları tevilli şekilde ikrar ettiği ifade edildi. Fezlekede, bir tanığın kavga ve bıçaklama anını gördüğü ancak şüphelinin müştekinin aracında bulunan 3 bin lirayı aldığını görmediği, şüpheli hakkında 'yağma' ve 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçlarından başkaca bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Fezlekede, müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasından sorumlu olduğu, işyerine gitmesine engel olduğu, kayıtlara göre 'seni burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun, öldürürüm bak seni' dediği ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' saikiyle hakaret ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Öte yandan fezlekede, şüphelinin üzerine atılı bütün suçlardan cezalandırılması için ağır ceza mahkemesine iddianame düzenlemesi gerektiği kaydedildi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Gaziosmanpaşa 2.Sulh Ceza Hakimliğince geçtiğimin gün yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheli için adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, tutukluluğa devam kararı verildi. İncelemede, şüpheli suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep etmişti.

Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı
Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı
Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı
Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı

Gaziosmanpaşa, Muhammed Enes, Hadımköy, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çakarlı maganda soruşturmasında fezleke hazırlandı - Son Dakika


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