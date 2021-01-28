Son dakika haberleri: Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı

28.01.2021 09:50

Son dakika haber... Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı Adana'da gece sigara yakmak için çakmak istediği hastane çalışanının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Adana'da gece çakmak istediği hastane çalışanının cep telefonunu...

Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı

Adana'da gece sigara yakmak için çakmak istediği hastane çalışanının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da gece çakmak istediği hastane çalışanının cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Rıza Şenbaş 19 Ocak günü nöbetten çıktıktan sonra yaya olarak evine giderken yanına yaklaşan bir kişi sigarasını yakmak için çakmak istedi. Bu sırada Şenbaş'ın anahtarı yere düştü. Onu almak isterken şahıs, Şenbaş'ın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle alıp kayıplara karıştı. Şenbaş eve geldiğinde cep telefonunun olmadığını fark edince polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda güvenlik kameralarından zanlının Kerem Y. olduğu saptandı. Polis zanlıyı Yenibaraj Mahallesindeki adresinde yakalandı. Zanlının emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şenbaş ise zanlıyı teşhis etti. Ayrıca zanlının, Necdet Y. isimli bir kişinin de cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürüldü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika haberleri: Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı
Son dakika haberleri: Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı
Son dakika haberleri: Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı
Son dakika haberleri: Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı

Hastane, Seyhan, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çakmak isteme bahanesiyle hastane çalışanının telefonunu çaldı - Son Dakika


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