Son dakika haberleri | Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti; o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti; o anlar kamerada

22.06.2022 14:50
Son dakika haberleri | Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti; o anlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da Suriye uyruklu M.K. (28), çalıştığı tekstil atölyesinde cep telefonunu çalan şüpheli D.P. (17) ile göz göze geldi.

BURSA'da Suriye uyruklu M.K. (28), çalıştığı tekstil atölyesinde cep telefonunu çalan şüpheli D.P. (17) ile göz göze geldi. D.P., M.K.'ye silah doğrultup kaçarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasında meydana geldi. M.K. isimli işçinin atölyede çalıştığı sırada şarja takarak dolap üzerine bıraktığı cep telefonu, iş yerine giren D.P. tarafından çalındı. Cep telefonunu aramaya başlayan M.K., şüpheli ile göz göze geldi. M.K.'ye silah doğrultan şüpheli, çaldığı cep telefonu ile koşarak kaçtı.

M.K, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüphelinin kimliği güvenlik kamerasından tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Vatan Mahallesi'nde polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. D.P. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anının iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Sürünerek makinelerin arasından çıkan şüphelinin dolap üzerinde bulunan cep telefonunu alıp saklandığı, geri dönen M.K.'nın ise cep telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca aramaya başladığı görülüyor. O sırada saklandığı yerden çıkarak M.K. ile göz göze gelen D.P.'nin silah doğrulttuğu kameralara yansıyor. Silahı gören M.K. kaçarken, şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Bir başka kamera görüntüsünde M.K.'nın şüpheliyi bir süre sokakta kovaladığı da görülüyor.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı
Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti; o anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:17:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çaldığı cep telefonunun sahibi ile göz göze gelince silah çekti; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement