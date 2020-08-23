Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle bir işyerinden papağan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi Bostancıpınar Caddesi üzerindeki bir işyerinden papağan çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin A. O. B. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin öncesinde Veysel Ö. isimli kişiye ait park halindeki 07 UL 536 motosikleti çaldığını ardından bu motosikletle de papağan hırsızlığını gerçekleştirdiğini belirledi.

Arkadaş evinde yakalandı, adliyede serbest kaldı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli A. O. B.'yi Saray Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. O. B. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.