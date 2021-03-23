Son dakika haberleri | Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden sanık tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden sanık tahliye edildi

23.03.2021 13:05
Son dakika haberleri | Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden sanık tahliye edildi, System.String[]

Son dakika haberi: Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e gittiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e gittiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Karşıya geçmem gerekiyordu, taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım" dedi. Mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine karar verirken, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Maltepe'de 8 Şubat 2021 tarihinde park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e giden Ali Volkan Çamur, "nitelikli hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Volkan Çamur cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Aklıma gelen ilk şeyi yaptım"

Duruşmada savunma yapan sanık Ali Volkan Çamur, "Bostancı sahilde olduğum sırada bir telefon geldi. O telefon üzerine karşıya geçmem gerekiyordu. Taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Ben de otobüs şoförüydüm. Babamın da farklı bir şirkette başka hatta çalışan otobüs vardır. Bu nedenle otobüsleri çektikleri yerleri ve anahtarların içerisinde bırakıldığını biliyordum. Hava valfini kullanarak otobüse girdim, anahtarı alıp çalıştırdım. Karşıya geçtim. Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ancak olmadı. Karşıda aracı bıraktım, kapılarını kilitleyip indim. Araca herhangi bir zarar vermedim. Servis yapamamaktan dolayı bir zararları varsa ve benzin parasını karşılamaya hazırım" dedi.

Müşteki otobüs şoförü Cuma Ali Kaya, "Ben aracı vardiyam bitiminde akşam saat 21.30 sıralarında park yerine park ettim. Anahtarı da benden sonra aracı kullanacak olan şoför arkadaş ile anlaştığımız yere koydum, araçtan indim. Sabah vardiyaya gelen arkadaş arabanın olmadığını söyledi. Şahsi olarak benim bir şikayetim yoktur, şirket zarar görmüştür" diye konuştu. Diğer müşteki Özay İlaslan, "Ben merkezdeki sorumluyum. Sabah vardiyasına gelen şoför arkadaş aracı göremeyince bana haber verdi. GPRS kayıtlarından baktım. Aracın 04.30 sıralarında alındığını, 05.00 sıralarında Taksim'e bırakıldığını gördüm. Polise haber verdik" diyerek şirket adına şikayetçi olduğunu söyledi.

"Etkin pişmanlık söz konusu"

Sanık avukatı söz alarak, "Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Tüm deliller toplanmıştır. Bu nedenle öncelikle tahliyesini talep ederiz. Müvekkilimin de belirttiği gibi karşı tarafın zararını karşılayacağız. Müvekkilim aracı kendisi bırakmıştır, etkin pişmanlık söz konusudur" dedi. Duruşmada görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı, olayın oluş şekli ve aracın kullanımından sonra uygun bir yere park edilmesinin sanığın savunması ile uyumlu olduğunu, eylemin bu haliyle TCK 146. Maddede düzenlenen 'kullanma hırsızı' mahiyetinde kaldığını, bu suçun da uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğunu belirterek, dosyanın uzlaştırmacıya gönderilmesini ve sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tahliyesine karar verildi, dosya uzlaşmaya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Sanık ile araç sahibi arasında uzlaşma işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilerek uzlaşma işlemlerinin yapılmasına hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Cuma Ali Kaya'nın İETT adına çalışan Özel Halk Otobüsünü olay tarihinde akşamüzeri Maltepe peronlarına park ettiği, geri geldiğinde aracının yerinde olmadığını gördüğü ve polis haber verdiği anlatıldı. Yapılan araştırmada Ali Volkan Çamur isimli şahsın, otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alıp çaldığı, aracı Beyoğlu Tünel mevki'ine bırakarak terk ettiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, sanığın "gece vakti haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Mahkeme, Maltepe, Taksim, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çaldığı otobüsle Maltepe'den Taksim'e giden sanık tahliye edildi - Son Dakika


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