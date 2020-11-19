Son dakika haberleri... Çaldıkları iddia edilen midibüsle kaza yaptılar - Son Dakika

Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapılan M.H. (17), F. A. (15), S.U. (11) ve E.D. (14) emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Hayrullah Mahallesi'nde özel bir şirkete ait 46 S 0133 plakalı midibüsün çalındığı bilgisini aldı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi