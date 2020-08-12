Son dakika haberleri: Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan şebeke çökertildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan şebeke çökertildi

Gelen son dakika haberine göre Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan şebeke çökertildi Oto hırsızlık şebekesine operasyon İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin Anadolu yakasında çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan oto hırsızlık şebekesine operasyon düzenledi.

Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan şebeke çökertildi Oto hırsızlık şebekesine operasyon İSTANBUL - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin Anadolu yakasında çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan oto hırsızlık şebekesine operasyon düzenledi. Polis kamerasına saniye saniye yansıyan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kartal, Ataşehir, Beykoz ve Pendik'te art arda yaşanan 4 oto hırsızlı olayını soruşturan polis, olayları aynı hırsızlık şebekesinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların çaldıkları otomobilleri Pendik'te bir depoya götürerek parçaladıkları ve parçalar halinde sattıklarını belirledi. Operasyon içi harekete geçen ekipler Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde depoya baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan 6 şüpheli gözaltına alınırken, içerideki arabalara de el kondu.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:44

Kaynak: İHA

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