Son dakika haberleri! Çalınan bisikletin internetten satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle birlikte gitti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çalınan bisikletin internetten satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle birlikte gitti

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da 14 yaşındaki genç, çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu görünce, bisikletini satın almaya gider gibi satıcıyla buluşmaya polisle birlikte gitti.

Son dakika haberleri! Çalınan bisikletin internetten satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle birlikte gitti, System.String[]

Antalya'da 14 yaşındaki genç, çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu görünce, bisikletini satın almaya gider gibi satıcıyla buluşmaya polisle birlikte gitti. Bisikleti internette satışa koyan diğer genç ise, bisikleti bir gün önce pazarda başka bir kişiden satın aldığını söyledi. Genç adam bisikletine kavuşurken, karşı taraftan şikayetçi olmadı.

Olay, bugün sabah 09.00 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. 2018 yılında ikinci el olarak aldığı bisikletini dün evde göremeyen 14 yaşındaki Arda Arı, bisikletinin çalındığını düşünerek cep telefonuna ikinci el araçların satıldığı bir uygulama indirdi. İnternette bisikletini gören genç adam, emekli polis memuru dedesi Aslan Arı ve dayısı Lokman Başkaya'ya haber verdi. Ardından Arda Arı, bisikleti satışa koyan kullanıcıyı arayarak, alıcı olduğunu ve buluşmak istediğini söyledi. Bu sırada polise de haber veren genç adam, ekiplerle birlikte verilen adrese gitti. Genç adam ve ailesi, bisikleti satmak isteyen Güneşhan Balık (23) ile görüşmeye başladı. Arı, bisikletinin çalındığını ve kendisine ait olduğunu belirtti. Balık ise, bisikleti bir gün öncesi Çarşamba pazarından satın aldığını ve akşam internette satışa çıkardığını söyledi.

"AKŞAMÜSTÜ İNTERNETTE KARŞIMA ÇIKTI"

Oturduğu sitede toplu olarak bisiklet hırsızlığı gerçekleştiğini belirten Arda Arı, "Çalındığını duyunca hemen telefonuma uygulamayı indirdim. Baktım kontrol ettim, akşamüstü de karşıma çıktı. Karakola geldik hemen. 850 TL'ye aldım, bin liraya satılığa koymuşlar. Bana da dün kendisinin internetten aldığını söyledi, ilk başta inanmamıştım" dedi.

"SAHİBİ ÇIKTIYSA NE MUTLU BANA"

Güneşhan Balık ise "Bisikleti alan kişi, Çarşamba pazarında su satarken bisikleti satın aldım. Çalıntı bisikletmiş. Sahibi çıktıysa ne mutlu bana" diye konuştu.

Karşı taraf hakkında şikayetçi olmayan genç adam bisikletine kavuşurken, Güneşhan Balık ise polise satın aldığı şüpheli hakkında beyanda bulundu.

(Suat Metin/İHA)

Antalya, Sabah, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çalınan bisikletin internetten satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle birlikte gitti - Son Dakika
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