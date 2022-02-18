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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal, Vali Polat'ı ziyaret etti - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal, Vali Polat'ı ziyaret etti

18.02.2022 13:24

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat'ta Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat'ta Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret etti.

Soysal, Vali Polat'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yozgat'a olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Göreve geleli yaklaşık 5 ay olduğunu ve ilk resmi ziyaretini Yozgat'a yaptığını belirten Soysal, "Ziyaretimiz aslında biraz geç oldu. Yozgat bizim memleketimiz, baba ocağımız. İlk ziyaretimizi buraya yapmış olduk. Valimizi ziyaret ediyoruz. Yozgat, Anadolu'nun ortasında 'yiğidin harman olduğu diyar' diye anılan, bozkır diye tarif edilen, düşman eli değmemiş, en çok şehit veren bir ilimiz. Dolayısıyla Yozgatlı olmaktan bugün burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Soysal, Vali Ziya Polat ile Yozgat'ta yapılan çalışmalar, yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Vali Polat da ziyaretlerinden dolayı Soysal'a teşekkür etti.

Soysal, daha sonra Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret ederek, bir süre görüştü.

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Ertuğrul Soysal, Ziya Polat, Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal, Vali Polat'ı ziyaret etti - Son Dakika


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