Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Küresel salgın sürecinden en güçlü şekilde çıkmak üzere alınan tedbirlere vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve özenden büyük memnuniyet duyuyor, Ramazan Bayramı'nın bütün çalışanlarımıza ve milletimize huzur, refah ve hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı dramın bir an önce son bulmasını diledi.

Türkiye'nin Filistin halkının her daim yanında olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Yaşamakta olduğumuz küresel salgın şartları sebebiyle bu ramazan ayında da belki yan yana olamadık ama gönül sofralarında bizler hep bir olduk, birlik olduk. Dost ve komşularımızla hal hatır sormayı, yardımlaşmayı, ülkemiz ve mazlum kardeşlerimiz için dua etmeyi hiç unutmadık. İftar sofralarında coşkuyla bulaşacağımız, camilerimizde dolu dolu saf tutacağımız yeni ramazanlara kavuşmak için bütün milletimizle birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz."

Bilgin, 19 yılı aşkın süredir olduğu gibi umutları tazeleyen, esenliği pekiştiren bu ramazan ayında da milletin hizmetkarları olarak çalışmalarını kararlılıkla yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Hep birlikte üretmenin, dayanışmanın ve paylaşmanın sorumluluğunu taşıyarak birlik beraberliğimize ve ülkemizin değerlerine sahip çıktık. Kovid-19 ile mücadele çalışmalarımızı sosyal problemlere meydan vermeden, maddi manevi bütün imkanlarımızla el ele vererek ve fedakarca sürdürdük. Küresel salgın sürecinden en güçlü şekilde çıkmak üzere alınan tedbirlere vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve özenden büyük memnuniyet duyuyor, Ramazan Bayramı'nın bütün çalışanlarımıza ve milletimize huzur, refah ve hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizin bugünlere gelmesinde kıymetli emekleri olan büyüklerimize en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyor, her biri yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bayramınız mübarek, sevinciniz daim olsun."