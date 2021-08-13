Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: "Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için her türlü tedbiri aldık" - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sel felaketinden etkilenen Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşayan vatandaşların ilaçlarına erişimi konusunda gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakan Bilgin, sele maruz kalan bölgelerdeki kronik hastalıkları olanların süresi biten raporlarının geçerli sayılacağını kaydetti. Hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini belirten Bilgin, bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her türlü tedbiri aldığını aktardı.

Bölgedeki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyen Bakan Bilgin, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

(Mustafa Cenik/İHA)