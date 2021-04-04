Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş

04.04.2021 01:25
Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Karadere köyünde, 20 Aralık'tan bu yana kayıp olan Aydın Zengin (32) için çalışma başlatan jandarma, gerçeği ortaya çıkardı.

ZONGULDAK'ın Karadere köyünde, 20 Aralık'tan bu yana kayıp olan Aydın Zengin (32) için çalışma başlatan jandarma, gerçeği ortaya çıkardı. Gözaltına alınan baba Sait Zengin (55), oğlunu öldürerek ormana gömdüğünü itiraf etti. Baba ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Karadere köyünde yaşayan Aydın Zengin'in 20 Aralık'tan bu yana kayıp olduğu ancak ailesinin herhangi bir ihbar ve başvuruda bulunmaması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Aydın Zengin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında baba Sait Zengin ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı. İfadesi alınan baba Sait Zengin, oğlunu yaşadıkları tartışmanın ardından ormanlık alanda tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, Sait Zengin'in gösterdiği ormanlık alanda arama çalışması yaptı. Arama ve kurtarma köpekleri ile yapılan arama çalışmaları sonucunda Aydın Zengin'in cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde anlatan Sait Zengin, ardından jandarma karakoluna götürüldü. Sait Zengin ve üvey anne Ü.Z.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Sait Zengin'in kayıp olan oğlunu soran kişilere Manisa'nın Soma ilçesine çalışmaya gittiğini söylediği öğrenildi. Aydın Zengin'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş
Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş
Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş
Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş
Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş

Zonguldak, Jandarma, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş - Son Dakika


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