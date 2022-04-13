Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

13.04.2022 19:05
Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, çalıştığı akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan H.G., hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, çalıştığı akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan H.G., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kaçarken, polis ekipleri ise istasyon çevresinde bulunan ağaçlık alanda suç aleti tabancayı aradı.

Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzuntarla yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, otomobiliyle akaryakıt istasyonuna geldikten sonra, aralarında daha önceden husumet bulunan istasyon çalışanı H.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, tabancasıyla H.G.?ye kurşun yağdırdı. H.G. yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İstasyonda görevli diğer çalışanlar, yaralanan H.G.?yi kendi imkanlarıyla yakınlarda bulunan bir özel hastaneye götürdü. Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, 5 adet boş kovan topladı.

Öte yandan polis ekipleri, istasyon yakınında bulunan ağaçlık alanda olayda kullanılan tabancayı bulmak için çalışma yaptı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI
Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI
Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI
Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI
Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI
Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI
Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÇALIŞTIĞI AKARYAKIT İSTASYONUNDA HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
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