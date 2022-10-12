Son dakika haberleri... Çalıştığı iş yerinin deposunda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Çalıştığı iş yerinin deposunda ölü bulundu

12.10.2022 12:28

Edinilen son dakika haberine göre Çalıştığı iş yerinin deposunda ölü bulundu Gaziantep'te bir kişi, çalıştığı bilim ve müzik akademisinin deposunda tavana asılı halde bulundu.

Çalıştığı iş yerinin deposunda ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kişi, çalıştığı bilim ve müzik akademisinin deposunda tavana asılı halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir bilim ve müzik akademisinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerini açan akademi çalışanları, depo kısmına girdiklerinde çalışanlardan Mehmet Y.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Potada Cumhuriyet kupası heyecanı başladı Potada Cumhuriyet kupası heyecanı başladı Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu Gaziantep'te bilim akademisinde kan donduran ölüm! Sabah iş yerini açan çalışanlar, 53 yaşındaki Mehmet Y.'yi tavana asılı halde buldu
Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çalıştığı iş yerinin deposunda ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:26:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çalıştığı iş yerinin deposunda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement