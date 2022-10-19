Cami inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Cami inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

19.10.2022 16:17

Cami inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) kampüsünde yapımı devam eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cami inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) kampüsünde yapımı devam eden Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nin yanındaki alanda 2018 yılında temeli atılan Tıbbiye Camii ve Külliyesi'nde öğle saatlerinde kubbenin kaplama kısmı sırasında kullanılan pürmüz nedeniyle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol atına alınırken, kubbenin 5'te birlik kısmı zarar gördü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, caminin alüminyum kaplamasından önce osb levha kısmı yapıldığını ve membran kısmında kullanılan pürmüz nedeniyle ahşap yapının rüzgarın etkisiyle alev aldığını belirtti. Prof. Dr. Tuncer, "Bunlar da yerleştirilirken membran kısmında pürmüz kullanıldı. Rüzgarın etkisiyle ahşap yapı tutuştu. Bunun sonucunda ise yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Cami kubbesinin 5'te birlik kısmı zarar gördü. Erken müdahaleyle büyük bir yangın önlenmiş oldu. Camimiz 2018 yılında temelinin atılmasının ardından hayırseverlerin yardımıyla bugünkü hale geldi. Küçük yangından dolayı moralimiz bozuldu ama şevkimizi kaybetmedik. Yine camimiz için halkımızdan yardım ve destek talep ediyoruz" dedi.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cami, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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