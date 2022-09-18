Son dakika haberleri... CAMİ İNŞAATINDA KUBBE İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR, 4 İŞÇİ YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... CAMİ İNŞAATINDA KUBBE İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR, 4 İŞÇİ YARALI

18.09.2022 13:50

Gelen son dakika haberine göre NİĞDE'de cami inşaatında kubbe iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır, 4 işçi yaralandı.

NİĞDE'de cami inşaatında kubbe iskelesinin çökmesi sonucu 1'i ağır, 4 işçi yaralandı.

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin kubbesinde çalışan 4 işçi, çöken iskelenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler, iskelenin altından çıkarılıp ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haber... Cami inşaatında kubbe iskelesi çöktü: 1'i ağır, 4 işçi yaralı Son dakika haber... Cami inşaatında kubbe iskelesi çöktü: 1'i ağır, 4 işçi yaralı Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... CAMİ İNŞAATINDA KUBBE İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR, 4 İŞÇİ YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... CAMİ İNŞAATINDA KUBBE İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR, 4 İŞÇİ YARALI - Son Dakika
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