Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin kubbesinde çalışan 4 işçi, çöken iskelenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçiler, iskelenin altından çıkarılıp ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... CAMİ İNŞAATINDA KUBBE İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR, 4 İŞÇİ YARALI - Son Dakika

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