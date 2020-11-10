Son dakika haberleri: Camide korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri: Camide korkutan yangın

10.11.2020 00:12
Son dakika haberleri: Camide korkutan yangın, System.String[]

Son dakika haberine göre Kayseri'de bir caminin doğalgaz kutusunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'de bir caminin doğalgaz kutusunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros Camii'nin doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Doğalgaz kutusunun içerisinden çıkan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangın, büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Doğalgaz, İtfaiye, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Camide korkutan yangın - Son Dakika


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