Camiden çorap çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Camiden çorap çalan hırsız kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesinde bulunan Pazar Camii'nde bir hayırsever tarafından cam dolaba ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çorapların çalınma anı kameralara yansıdı.

Camiye giren bir genç, önce etrafa baktı, ardından cebinden çıkardığı poşete çorapları doldurup camiden çıktı. Çorapları alan genç camiden çıkarken kamerayı son anda fark ederek ellerini açıp kameraya adeta 'Ne yapayım' der gibi hareket etti.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan cami görevlisi, "Birbirimize destek olmamız gereken böyle zor bir zamanda gençlerimizin böyle şeyler yapması bizleri üzüyor. Belki gerçekten ihtiyacı vardır. Gelip bana söylese hepsini verirdim" dedi.