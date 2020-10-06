Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: "'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: "'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: "'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diyanet camiamız insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: "'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Diyanet camiamız insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, milli bünyemize yabancı sapkınlıklarla mücadelede çok önemli roller üstleniyor"

"Bu kurullara uymamak kul hakkına girmektir. Hiçbir vatandaşımın bilerek ve isteyerek böylesi ağır bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum"

"Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur"

"Ayasofya'nın hemen sonrasında restorasyonunu tamamlayarak açılışını yaptığımı Sümene Manastırı ise ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir kompleksinin olmadığını dost, düşman herkese göstermiştir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyanet camiamız insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, milli bünyemize yabancı sapkınlıklarla mücadelede çok önemli roller üstleniyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür merkezinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının üstlendiği çok önemli görevleri hatırlatarak din görevlilerine teşekkür etti.

"Diyanet personelimiz korona virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de fedakarca görev yaptı"

Toplumun belli bir kesiminin Diyanet İşleri başkanlığının görev alanının sadece cami ile sınırlı olduğunu düşündüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oysa Diyanet camiamız insani yardım çalışmalarında, eğitim ve irşat faaliyetlerinde, insanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, milli bünyemize yabancı sapkınlıklarla mücadelede çok önemli roller üstleniyor. Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik ve beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkısı göz ardı edilemez. Sınırlarımızın hemen dibince yuvalanan DEAŞ belasının en az zararla atlatılmasında da Diyanet camiamızın payı büyük olmuştur. Gerek 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında, gerekse FETÖ ihanet çetesinin toplum bünyemizde açtığı yaraların sarılmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır. Diyanet personelimiz korona virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de fedakarca görev yaptı. Vefa Sosyal Destek Gruplarında tam 62 bin 700 Diyanet görevlimiz sorumluluk üstlendi. İmamlarımız, müezzinlerimiz karşılık beklemeden zor günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına koştu. Devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerini sergilediğimiz o sıkıntılı dönemi hamdolsun diğer ülkelere nazaran daha rahat atlattık. İnsanların tek başına, çaresizce son nefesini verdiği görüntülerin hiç birisini sizlerin de desteği ile milletimize yaşatmadık. Samimiyetle, bizzat şahit olduğumuz, çok değerli kardeşim Ömer Döngeloğlu başta olmak üzere Kovid-19 hastalığına kurban verdiğimiz tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

"Kurullara uymamak kul hakkına girmektir"

Salgınla mücadele için temizlik, maske, mesafe kurallarını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kurullara uymamak kul hakkına girmektir. Hiçbir vatandaşımın bilerek ve isteyerek böylesi ağır bir vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Diyanet camiamızdan toplumumuzun bilinçlendirilmesinde oynadığı öncü rolü aynı kararlılıkla devam ettirmesini bekliyorum. Rabbimden bizi, milletimizi ve tüm insanlığı salgın musibetinden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sıkıntılı dönemde millet olarak Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk"

İslam inancında dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, dünyada ne ekilirse mahşerde onun biçileceğini söyleyen Erdoğan, "Dünya tarlasına iyilik, güzellik eken, ahiret hasadına iyilik, güzellik toplamak suretiyle devam eder. Bu hayatın albenisine kendini kaptırıp nefsinin esiri olan kişi ise dünyasını da ahiretini de kaybeder. İmtihan dünyasında kul varlıkla beraber yoklukla, nimetlerle beraber külfetlerle sınanır. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin musibetler karşısında 'kahrın da hoş, lütfun da hoş' diyerek acıyı bal eyleyendir. Kur'an-ı Kerim bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. Nitekim korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz sıkıntılı dönemde millet olarak Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk. Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Toplamda 320 milyar metreküplük bu rezerv salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanı sıra daha büyük keşifler için inancımızı artırdı. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Yine bu dönemde 86 yıllık uzun bir hasretin ardından Ayasofya'yı asli kimliğine döndürmenin bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya-ı Kebir Camii'ni 24 Temmuz Cuma günü dualar, niyazlar, gözyaşları ile yeniden ibadete açtık. Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde tekrar cami hüviyetine kavuşması milletimizin en büyük hayallerinden biriydi. Bu uğurda pek çok şairimiz, edebiyatçımız, siyaset adamlarımız ağır beller ödedi. Hatta aralarında idamla yargılananlar oldu. Bizler de gençlik yıllarımızdan itibaren Ayasofya'nın minarelerinden yükselecek Ezan-ı Muhammedileri dinlemenin umuduyla yaşadık. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması hukuk ve demokrasi içinde yürütülen her günü sabırla örülmüş 86 yıllık mücadelenin en tatlı meyvesidir. Türkiye'nin kendi hükümranlık haklarını kullanarak attığı bu adım dünya siyasetinde yeni bir dönemin habercisidir. Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur. Ayasofya'nın hemen sonrasında restorasyonunu tamamlayarak açılışını yaptığımı Sümene Manastırı ise ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir kompleksinin olmadığını dost, düşman herkese göstermiştir. Bu açılışla Ayasofya kararı üzerinden acımasızca Türkiye'yi eleştirenlere de en güzel cevabı verdik" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: 'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: ''İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir... - Son Dakika


Son Dakika

Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Meksika'da 2 kamyonun kasasında 12 kişinin cansız bedeni bulundu Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Yangında 11 yaşındaki çocuk zincirlenmiş halde bulundu, babasının yaptığı ortaya çıktı Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz         
21:49
MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
21:22
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı         
18:05
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis         
13:56
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik         
12:39
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 22:31:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: "'İslam krizde' açıklaması saygısızlıktan öte açık bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei