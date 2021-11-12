Üye Girişi
Son dakika haberleri! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü

12.11.2021 11:16
Son dakika haberleri! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü

Son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son günlerde şiddet olayları artarken Hindistan güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son günlerde şiddet olayları artarken Hindistan güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda Kulgam bölgesine bağlı Chawalgam'da 2, Srinagar'da 1 direnişçi öldü.

Cammu Keşmir emniyet yetkilileri, Srinagar'da öldürülen direnişçinin bir intihar saldırısı planlamak üzere olduğunu ve 2019 yılında 44 askerin ölümüne neden olan terör saldırısını düzenlemekle suçlanan bir zanlının akrabası olduğunu ileri sürdü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Pulwama'da 14 Şubat 2019'da Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker ölmüştü.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

Güvenlik güçleri, Çatışma, India, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir İsrail, 11:06 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 10:59 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor 10:34 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Son Dakika Haberleri
11:09 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
11:09 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı
11:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:58 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:16
Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı         
11:10
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:07
TOGG'dan yeni model müjdesi! C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı TOGG'dan yeni model müjdesi! C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı         
11:04
Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı         
11:01
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu         
10:52
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı         
10:22
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement