Son dakika haberleri! Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son günlerde şiddet olayları artarken Hindistan güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda Kulgam bölgesine bağlı Chawalgam'da 2, Srinagar'da 1 direnişçi öldü.

Cammu Keşmir emniyet yetkilileri, Srinagar'da öldürülen direnişçinin bir intihar saldırısı planlamak üzere olduğunu ve 2019 yılında 44 askerin ölümüne neden olan terör saldırısını düzenlemekle suçlanan bir zanlının akrabası olduğunu ileri sürdü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Pulwama'da 14 Şubat 2019'da Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker ölmüştü.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.