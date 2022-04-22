Son dakika haberleri: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi ve 1 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi ve 1 asker öldü

22.04.2022 16:44
Son dakika haberleri: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi ve 1 asker öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan iki çatışmada 6 direnişçi ve bir asker hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan iki çatışmada 6 direnişçi ve bir asker hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bölgeye ziyaretine 2 gün kala, iki çatışmada 6 direnişçi ve bir Hint subayın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin Sunjwan'da bir grup direnişçiyi fark etmesi üzerine çıkan silahlı çatışmada 2 direnişçi ve bir askerin öldüğü, en az 2 asker ve 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Polis yetkilisi Dilbag Singh, öldürülen direnişçilerin "büyük bir saldırı planladığını" savundu.

Singh, direnişçilerin " Pakistan'dan gelen bir intihar timi" ve muhtemelen Modi'nin ziyaretiyle ilgili "sabotaj amaçlı bir komplonun" parçası olduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, Siringar'ın kuzeybatısındaki Malwah'taki çatışmada da 4 direnişçinin öldüğünü ifade etti.

Çatışma, güvenlik güçlerinin Malwah'ta bazı evlere baskın düzenlemesinin ardından başladı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre çatışmada en az 4 asker ve bir polis yaralandı.

Modi'nin 24 Nisan'da tartışmalı bölgede ilk halka açık konuşmasını yapması planlanıyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Narendra Modi, Polis, India, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi ve 1 asker öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi ve 1 asker öldü - Son Dakika
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