Son dakika haberleri | Çamura saplanan ambulansı traktör ile çektiler - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çamura saplanan ambulansı traktör ile çektiler

18.10.2022 00:58
Son dakika haberleri | Çamura saplanan ambulansı traktör ile çektiler

Son dakika haber: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı almaya giderken çamura saplanan ambulans, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı almaya giderken çamura saplanan ambulans, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Körfez'de bulunan Himmetli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren 59 yaşındaki vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Hastaya yetişmek üzere yola çıkan ambulans, yağmur yağışı nedeniyle çamurlu olan yolda mahsur kaldı. Uzun bir süre zor anlar yaşayan sağlık personellerine köylüler yardım etti. Ambulans, traktör ile çekilerek hastaya yetiştirildi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çamura saplanan ambulansı traktör ile çektiler - Son Dakika

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