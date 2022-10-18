Son dakika haberleri | Çamura saplanan ambulansı traktör ile çektiler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı almaya giderken çamura saplanan ambulans, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Körfez'de bulunan Himmetli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren 59 yaşındaki vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Hastaya yetişmek üzere yola çıkan ambulans, yağmur yağışı nedeniyle çamurlu olan yolda mahsur kaldı. Uzun bir süre zor anlar yaşayan sağlık personellerine köylüler yardım etti. Ambulans, traktör ile çekilerek hastaya yetiştirildi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. - KOCAELİ