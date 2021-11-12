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Son dakika haberleri! Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene hakaret davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene hakaret davasına devam edildi

12.11.2021 00:57
Son dakika haberleri! Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene hakaret davasına devam edildi

Son dakika haberleri: Gazeteci Can Ataklı'nın EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gazeteci Can Ataklı'nın EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan KADEM, "Bizler, basın mensuplarının, toplum önünde konuşurken daha dikkatli davranmakla yükümlü olduklarına ve söz konusu eylemin açıkça ayrımcılık teşkil ettiğine inanıyoruz" dedi.

Gazeteci Can Ataklı'nın EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Can Ataklı'nın avukatı ile müşteki KADEM'in avukatları hazır bulundu. Hakim, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 28 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla, 23 Mart 2020 tarihinde sanık Can Ataklı tarafından sunulan 'Gün Başlıyor' adlı programa ait yayın kaydının yer aldığı DVD'nin, mahkemeye gönderildiği kaydetti.

Duruşmada beyanda bulunan KADEM avukatları şikayetlerinin devam ettiğini söylerken, sanık avukatı, KADEM'in müdahillik talebinin reddine ilişkin daha önceki celselerde karar verildiğini ve mütalaadan sonra savunma yapacaklarını belirtti. Mahkeme, taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Milyonların gözü önünde suç işlemiştir"

Duruşmanın ardından KADEM üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet sarayı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına konuşan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Canan Sarı, "23 Mart 2020 tarihinde EBA TV'deki başörtülü öğretmen hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan dava açılan Ataklı, 'Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz' şeklindeki sözleriyle kişi hak ve özgürlüklerini ve dini inançları hiçe sayarak milyonların gözü önünde suç işlemiştir" ifadelerini kullandı.

"Can Ataklı üzerinde atılı suçtan cezalandırılmalıdır"

Sözlerinin devamında avukat Sarı, "KADEM olarak, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli söylemleriyle Can Ataklı'nın, toplum içinde ayrımcılığa sebebiyet verdiğine, kişilerin din ve inanç hürriyetlerinin kutsal olduğuna, özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tek tipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Bizler, basın mensuplarının, toplum önünde konuşurken daha dikkatli davranmakla yükümlü olduklarına ve söz konusu eylemin açıkça ayrımcılık teşkil ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle Can Ataklı, üzerine atılı suçtan cezalandırılmalıdır. Kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı verdiğimiz mücadelede siz değerli basın mensuplarını yanımızda görmek isteriz" şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerin ve ihbarcıların savcılığa sundukları şikayet dilekçelerinde şüpheli Can Ataklı'nın, "Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz" sözlerini sarf ettiği ve bu sebep ile şikayetçi olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın ifadesinde bu sözlerin, sürekli olarak konuşmalarında tekrarladığı hususlardan olduğunu, organize bir şekilde kendisi hakkında şikayetlerde bulunulduğunu, EBA TV yayını hakkındaki beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını, böyle bir kastı da olmadığını söylediği belirtildi.

Şüpheli Can Ataklı'nın programda, yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, sözlerin inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. İddianamede şüpheli Can Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. - İSTANBUL

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Eğitim Bilişim Ağı, Can Ataklı, Öğretmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Can Ataklı'nın başörtülü öğretmene hakaret davasına devam edildi - Son Dakika


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