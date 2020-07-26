Son dakika haberleri: ÇANAKKALE Bakan Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama...
Son dakika haberleri: ÇANAKKALE Bakan Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı-2 (AKTUEL)
ÇANAKKALE Bakan Pakdemirli, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı-2 (AKTUEL)
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:59
Kaynak: DHA
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