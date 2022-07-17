Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE ANZAK KOYU'NDA YANGIN; ALEVLER ORMANA DA SIÇRADI - Son Dakika
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Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE ANZAK KOYU'NDA YANGIN; ALEVLER ORMANA DA SIÇRADI

17.07.2022 17:56

Son dakika haber... Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Anzak Koyu'nda çıkan yangında alevler, Yeni Zelanda Mezarlığı'na 20 metre kadar yaklaştı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Anzak Koyu'nda çıkan yangında alevler, Yeni Zelanda Mezarlığı'na 20 metre kadar yaklaştı. Ekiplerin hummalı çalışması ile alevlerin mezarlara ulaşmasını önledi. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 1 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, çam ağaçlarıyla kaplı 5 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YANGINA SEPEP OLAN ŞOFÖR KONUŞTU

Büyükanafarta köyü Tuz Gölü yakınından yüklediği samanları, Balıkesir'e götürmek için yola çıktığı sırada yangına sebebiyet verdiği tespit edilen Bulgaristan plakalı TIR'ın şoförü Zafer Tekkeli ifade verdi. Gazetecilere konuşan Tekkeli, "Samanı yükleyip, yola çıktıktan kısa bir süre sonra aynadan baktığımda arkadan dumanların yükseldiğini fark ettim. Aracı yolun sağına park ettim. TIR'ın önünü dorseden ayırmak istedim. Ancak yoğun duman nedeniyle başaramadım. TIR'da samanlar yandı, alevler ormana da sıçradı. Allah'tan bölgede devriye görevi yapan küçük bir arazöz vardı. Alevlere ilk müdahaleyi o yaptı. Erken müdahale ile alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü" dedi.

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Son Dakika | ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangın kontrol altına alındı Son Dakika | ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangın kontrol altına alındı Saman yüklü tır alev topuna döndü... Yangın ormanlık alana da sıçradı Saman yüklü tır alev topuna döndü... Yangın ormanlık alana da sıçradı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE ANZAK KOYU'NDA YANGIN; ALEVLER ORMANA DA SIÇRADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ÇANAKKALE'DE ANZAK KOYU'NDA YANGIN; ALEVLER ORMANA DA SIÇRADI - Son Dakika
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