Çanakkale'de eniştesini, başına demir çubukla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çıplak köyünde Kazım V. (72) ile eniştesi Nusret Adıgüzel (72) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Kazım V. tarafından başına demir çubukla vurulduğu öne sürülen Adıgüzel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adıgüzel'in cansız bedeni, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan katil zanlısının jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.