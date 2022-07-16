Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

16.07.2022 21:28

Son dakika gündem haberine göre Ayvacık ilçesinde, çöplük alanda çıkan yangın havadan ve karadan 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesinde, çöplük alanda çıkan yangın havadan ve karadan 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gemedere Çayı bölgesindeki çöplük alanda 17.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Ayvacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri karadan yangına müdahale ederken 1 helikopter de havadan söndürme

çalışmalarına katıldı.

Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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