Son dakika haberleri... Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı - Son Dakika

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli zabıt katibi, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru için gözaltı kararı verildi. Polis, 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi