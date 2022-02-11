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Son dakika haberleri... Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

11.02.2022 17:23
Son dakika haberleri... Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi: Çanakkale'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yapıldığı öne sürülen yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlarda; suç geliri olduğu değerlendirilen 25 bin lira nakit para, 4 adet cep telefonu ve 4 adet sim kartı ele geçirildi.

Öte yandan, olay mağduru olduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu kadın şahıs da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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